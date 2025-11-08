LÖSEV, Lösemili Çocuklar Haftası'nda Farkındalık Etkinlikleri Düzenledi

KADIKÖY'DE Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlediği farkındalık etkinliklerini büyük bir şenlikle tamamladı. 'Umut Varsa İyileşme de Vardır' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte binlerce gönüllü, löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Kadıköy'de LÖSEV, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında etkinlik düzenledi. Göztepe'deki Özgürlük Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, lösemi tedavisini tamamlamış çocuklar, aileleri ve LÖSEV gönüllüleri bir araya geldi. Gün boyu süren etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Dans gruplarının sahne performansları büyük beğeni toplarken, LÖSEV Gönüllü Korosu da çocuklarla birlikte sevilen şarkıları seslendirdi. Etkinlik alanında kurulan farkındalık stantlarında gönüllüler, löseminin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dair bilgiler paylaştı. Ziyaretçiler, stantlarda sunulan ikramlıklar ve düzenlenen atölyelerle keyifli vakit geçirdi.

'TÜM TÜRKİYE'Yİ TURUNCUYA BOYUYORUZ'

Bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık oluşturmak ve lösemiyle mücadelede moral desteği sağlamak açısından büyük önem taşıdığını belirten LÖSEV İstanbul halkla ilişkiler koordinatörü Neslihan Çelik, "2-8 Kasım lösemili çocuklar haftası her yıl olduğu gibi bu yılda LÖSEV öncülüğünde 25. yılını kutluyor. Bu hafta kapsamında hem löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğu mesajını veriyoruz hem de birçok organizasyonla farkındalık yaratıyoruz tüm Türkiye'de. Löseminin rengi turuncu diyoruz ve tüm Türkiye'yi turuncuya boyuyoruz. Herkesi turuncu bir aksesuarla sosyal medyada paylaşım yapmaya davet ediyoruz. Umut varsa iyileşmede vardır diyoruz" dedi.

'BU AİLENİN PARÇASIYIZ'

5 yaşındaki kızı Lösemi hastalığını atlatan Eyüp Bozan, "2-8 Kasım arasındaki yapılan bütün etkinliklere katıldık. İyi ki LÖSEV var diyoruz. LÖSEV'le hastanede tanıştık. Bize her konuda yardımcı oldular. Maddi, manevi çok teşekkür ederim kendilerine. Bu ailenin parçasıyız, hep beraber bugün de burada olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.