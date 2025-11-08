Haberler

LÖSEV, Lösemili Çocuklar Haftası'nda Farkındalık Etkinlikleri Düzenledi

LÖSEV, Lösemili Çocuklar Haftası'nda Farkındalık Etkinlikleri Düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy'de, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, aileleri ve gönüllüler bir araya geldi. 'Umut Varsa İyileşme de Vardır' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu vurgulandı.

KADIKÖY'DE Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlediği farkındalık etkinliklerini büyük bir şenlikle tamamladı. 'Umut Varsa İyileşme de Vardır' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte binlerce gönüllü, löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Kadıköy'de LÖSEV, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında etkinlik düzenledi. Göztepe'deki Özgürlük Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, lösemi tedavisini tamamlamış çocuklar, aileleri ve LÖSEV gönüllüleri bir araya geldi. Gün boyu süren etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Dans gruplarının sahne performansları büyük beğeni toplarken, LÖSEV Gönüllü Korosu da çocuklarla birlikte sevilen şarkıları seslendirdi. Etkinlik alanında kurulan farkındalık stantlarında gönüllüler, löseminin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dair bilgiler paylaştı. Ziyaretçiler, stantlarda sunulan ikramlıklar ve düzenlenen atölyelerle keyifli vakit geçirdi.

'TÜM TÜRKİYE'Yİ TURUNCUYA BOYUYORUZ'

Bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık oluşturmak ve lösemiyle mücadelede moral desteği sağlamak açısından büyük önem taşıdığını belirten LÖSEV İstanbul halkla ilişkiler koordinatörü Neslihan Çelik, "2-8 Kasım lösemili çocuklar haftası her yıl olduğu gibi bu yılda LÖSEV öncülüğünde 25. yılını kutluyor. Bu hafta kapsamında hem löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğu mesajını veriyoruz hem de birçok organizasyonla farkındalık yaratıyoruz tüm Türkiye'de. Löseminin rengi turuncu diyoruz ve tüm Türkiye'yi turuncuya boyuyoruz. Herkesi turuncu bir aksesuarla sosyal medyada paylaşım yapmaya davet ediyoruz. Umut varsa iyileşmede vardır diyoruz" dedi.

'BU AİLENİN PARÇASIYIZ'

5 yaşındaki kızı Lösemi hastalığını atlatan Eyüp Bozan, "2-8 Kasım arasındaki yapılan bütün etkinliklere katıldık. İyi ki LÖSEV var diyoruz. LÖSEV'le hastanede tanıştık. Bize her konuda yardımcı oldular. Maddi, manevi çok teşekkür ederim kendilerine. Bu ailenin parçasıyız, hep beraber bugün de burada olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Konya'yı karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti

O şehrimizi karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Göztepe'nin Atatürk portreli formasına beğeni yağıyor

Formadaki bu detaya beğeni yağıyor
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.