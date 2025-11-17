LÖSEV'in İnci Projesi ile Kanser Farkındalığı Etkinliği

Samsun'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) sağlıklı yaşam ve kanser farkındalığını artırmaya yönelik anaokulundan lise son sınıfa kadar yürüttüğü "İnci Projesi" kapsamında gösteri sunuldu.

Atakum Koleji gönüllü öğrencileri tarafından Ata Sahne Merkezi'nde düzenlenen programda, LÖSEV tanıtım videolarının ardından lösemiyi yenerek hayata tutunan minik LÖSEV kahramanları gösterisi sunuldu, Ata Sanat Müzik Akademisi Orkestrası Şefi Mikail Turan ve LÖSEV'in Hayat Bağları Kadın Korosu'nun hazırladığı konser dinleyiciyle buluştu.

Etkinlikte, LÖSEV'in çalışmalarına da dikkat çekildi.

LÖSEV Samsun Koordinatörü Ferhan Taşkınsu, AA muhabirine, dayanışmanın ve birlikte mücadelenin önemli olduğunu söyledi.

Yapılan etkinliklerle amaçlarının geniş bir topluluğa hitap edebilmek olduğunu dile getiren Taşkınsu, "Sağ olsun Samsun halkı da bu anlamda bizleri destekledi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalığımızı artırdığımızı düşünüyoruz." dedi.

İyileşmiş hastalardan Saniye Demet de kanser hastalığını yendiğini ve şimdi destek olmak için programa katıldığını dile getirerek, "Bugün, birkaç aydır üzerinde çalıştığımız program için buradayız. Bir koromuz var, iyileşen anneler ve iyileşen kadınlar birliğiyle birlikte çalışıyoruz. Eğlenceli ve güzel vakit geçirmek için buradayız. Çok heyecanlıyım, ilk defa bu kadar kalabalığın önüne çıkacağım. Daha önce hiç bu kadar büyük bir topluluğa hitap etmemiştim. Sahne çok güzel bir şey ama aynı zamanda çok heyecan verici. Bu yüzden LÖSEV'e, bize böyle güzel heyecanlar yaşattığı için çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.