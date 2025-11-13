Haberler

LÖSEV'in Hayat Bağları Projesi'nde Ebru Etkinliği

LÖSEV'in Hayat Bağları Projesi'nde Ebru Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) Hayat Bağları Projesi kapsamında, tedavisi süren ve iyileşen kadın hastalar, ebru etkinliğinde bir araya gelerek sanatı deneyimledi. Etkinlikte renklerin su üzerindeki dansıyla keyifli anlar yaşandı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV) yürüttüğü Hayat Bağları Projesi kapsamında tedavisi süren ve iyileşen kadın hastalar, ebru etkinliğinde bir araya geldi.

Canik Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Cemal Çayır, katılımcılara yönelik ebru atölyesi gerçekleştirdi.

15 kişinin katıldığı etkinlikte renklerin su üzerindeki dansı eşliğinde hem keyifli anlar yaşandı hem de sanatın iyileştirici yönü deneyimlendi.

Cemal Çayır, ebrunun sabır ve umudu temsil ettiğini belirterek, "Ebru, sabrın ve umudun simgesidir. Hastalarımızla birlikte o umudu renklerle yaşadık. Onların yüzündeki tebessüm, bu çalışmanın en güzel sonucu oldu." dedi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Uçak Ankara'ya indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, büyük bir hızla yayılıyor

Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, çok hızlı yayılıyor
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Vaclav Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık

Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık
Mütalaa açıklandı! Fenerbahçeli 2 futbolcu dahil toplam 5 sanığa hapis istemi

Savcı, Fenerbahçe'nin iki yıldızına hapis cezası istedi
Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Bu teklif TFF'den gelirse sıcak bakabiliriz

Süper Kupa finalini o şehrimizde oynamak istiyor
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.