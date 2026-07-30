LÖSEV Gençliği'nden Güvenpark'ta eylem yapan gazi ve şehit yakınlarına destek ziyareti

(ANKARA) – Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelerek rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta oturma eylemi yapan er şehit yakınları ve gazileri, LÖSEV Gençliği ziyaret etti. Lösemiyi yenerek hayata tutunan gençler gazilere, "Türk milletinin kahramanısınız. Sizleri kahramanlarımız olarak ziyaret ediyoruz" mesajı verdi.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelerek rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta oturma eylemi başlatan gazi ve şehit yakınlarına destek ziyaretleri sürüyor. Er şehit yakınları ve gazilerin eylemine, LÖSEV Gençliği de destek verdi. Lösemiyi yenerek hayata tutunan gençler, şehit yakınları ve gazileri Güvenpark'ta ziyaret etti.

Ziyarette konuşan lösemili çocuklar ve hastalığı yenerek sağlığına kavuşan gençler, gazilerin verdikleri mücadele ile kendi yaşam mücadeleleri arasında benzerlik kurduklarını belirtti. LÖSEV Gençliği adına yapılan açıklamada, "Sizleri en iyi biz anlarız. Siz yıllarca terörle mücadele ettiniz, vatanın bölünmez bütünlüğü için savaştınız, hayatınızı hiçe saydınız. Bizler de lösemi canavarı ile yıllarca mücadele ettik, çocukluğumuzu yaşayamadık. Yeniden hayata tutunabilmek ve sağlıklı günlere kavuşabilmek için var gücümüzle mücadele ettik. Kimi kardeşimiz kolunu, bacağını, kimi gözünü veya karaciğerini kaybetti. Ama yılmadık, bir gün bile teslim olmadık. Sonunda zafer bizim oldu" denildi.

"BÜTÜN TÜRK MİLLETİNİN KAHRAMANISINIZ"

Açıklamada, LÖSEV'in kurucusu Dr. Üstün Ezer'in, lösemiyi yenerek iyileşen çocuk ve gençleri "kahraman" olarak nitelendirdiği hatırlatılarak, "Bizler de sizleri kahramanlarımız olarak ziyaret ediyoruz. Sizler de terör canavarını yenerek vatanımızı korudunuz. Bütün Türk milletinin kahramanısınız. En yüksek mertebelerde en güzel ve mutlu yaşamı hak ediyorsunuz. Sizlere destek olmak ve moral vermek üzere yanınızdayız. Unutmayınız ki bütün Türk milletinin kalbindesiniz. Sizi seviyor ve mücadelenizde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA