LÖSEV'den Adana'da Dünya Kadınlar Günü programı

LÖSEV'den Adana'da Dünya Kadınlar Günü programı
Güncelleme:
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Adana'da etkinlik düzenledi. Kanserle mücadele eden aileler, gönüllüler ve bağışçıların katıldığı programda, annelere yönelik destek projeleri tanıtıldı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Adana'da program düzenledi.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, kanserle mücadele eden aileler, gönüllüler ve bağışçılar bir araya geldi.

LÖSEV Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Annemin de Yüzü Gülüyor" projesiyle tedavi sürecinde en çok etkilenen annelere odaklandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Onlara hem meslek edindirme hem de dertlerini paylaşabilecekleri ortamlar yaratıp üretmelerini sağlıyoruz. Elde edilen ürünlerle hem çocuklarımızın sağlık ve eğitim giderlerini karşılıyor hem de annelerimizin öz güvenlerini pekiştirerek yeniden ayağa kalkmaları için destek oluyoruz."

Etkinlikte, eğitmen ve yazar Reyhan Yılmaz, "Güçlü Kadın" temalı bir sunum yaptı.

Kanserle mücadele eden hastaların da yaşadıklarını katılımcılarla paylaştığı programda LÖSEV korosu müzik dinletisi sundu.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel
