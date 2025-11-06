Haberler

LÖSEV'den Umut Treni Etkinliği: 50 Çocuk Ankara'dan Kayseri'ye Yolculuk Yaptı

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlediği 'Umut Treni' etkinliğiyle, 50 lösemi hastası çocuğu Güney Kurtalan Ekspresi ile Ankara'dan Kayseri'ye uğurladı. Etkinlikte çocuklar için özel aktiviteler ve sürprizler hazırlandı.

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' kapsamında düzenlenen 'Umut Treni' etkinliğiyle 50 çocuk, Güney Kurtalan Ekspresi ile Ankara'dan Kayseri'ye yola çıktı.

LÖSEV, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) desteğiyle, 'Umut Varsa İyileşme de Vardır' sloganıyla 'Umut Treni' etkinliği düzenledi. Bu kapsamda, ekspresin bir vagonu çocuklar için özel olarak hazırlandı ve süslendi. Tren, saat 11.20'de Ankara Garı'ndan hareket etti. Gönüllüler, aileler, iyileşmiş gençler ve uğurlama bandosu, çocukları coşku içinde yolcu etti. Yolculuk boyunca çocuklar için çeşitli etkinlikler, oyunlar ve sürprizler hazırlandı. Tren, Kırıkkale üzerinden Kayseri'ye varacak ve burada da çocuklar için renkli etkinlikler düzenlenecek.

LÖSEV bu yıl 7 Kasım'da turuncu kıyafetler, aksesuarlar ve kurumlarda oluşturacakları turuncu köşelerle lösemiye dikkat çekecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
