LÖSEV'li çocuklar Samsun'da fidan dikti

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun Ofisi tarafından, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kadamut Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, lösemi ve kanseri yenerek sağlığına kavuşan çocuklar fidanları toprakla buluşturdu.

LÖSEV Samsun Sosyal Hizmet Sorumlusu Demre Eliz Keçeci, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün burada çocuklarımızla birlikte yalnızca fidan dikmedik, umudu, dayanışmayı ve yeniden başlayan hayatları da toprağa emanet ettik. Kanseri yenmiş çocuklarımızın hayata yeniden sımsıkı sarıldığını görmek bizler için tarifsiz bir gurur ve mutluluk. Her bir fidan, çocuklarımızın verdiği güçlü yaşam mücadelesini ve geleceğe umutla uzanan hikayelerini temsil ediyor. LÖSEV olarak tedavi sürecinden sosyal yaşama kadar her alanda çocuklarımızın yanında olmaya, onların umutlarını büyütmeye devam edeceğiz." dedi.

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.