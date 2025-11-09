LÖSEV'den Lösemili Çocuklar İçin Farkındalık Yürüyüşü
Ordu'da LÖSEV, lösemiye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kortej yürüyüşü düzenledi. Katılımcılar, turuncu kıyafetler giyerek 'Umut Varsa İyileşme de Vardır' dövizleri taşıdı ve balonları gökyüzüne bıraktı.
Ordu'da, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) lösemiye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kortej yürüyüşü yapıldı.
Altınordu ilçesi Düz Mahallesi'ndeki 19 Eylül Ortaokulu önünde toplanan katılımcılar, "Umut Varsa İyileşme de Vardır" yazılı döviz taşıdı.
Grup, Kent Orkestrası eşliğinde Sırrıpaşa Caddesi'nden Ceren Özdemir Meydanı'na yürüdü.
Lösemiyle mücadelenin simgesi olan turuncu kıyafetler giyen katılımcılar, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.
