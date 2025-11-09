Haberler

LÖSEV'den Lösemili Çocuklar İçin Farkındalık Yürüyüşü

LÖSEV'den Lösemili Çocuklar İçin Farkındalık Yürüyüşü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da LÖSEV, lösemiye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kortej yürüyüşü düzenledi. Katılımcılar, turuncu kıyafetler giyerek 'Umut Varsa İyileşme de Vardır' dövizleri taşıdı ve balonları gökyüzüne bıraktı.

Ordu'da, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) lösemiye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Altınordu ilçesi Düz Mahallesi'ndeki 19 Eylül Ortaokulu önünde toplanan katılımcılar, "Umut Varsa İyileşme de Vardır" yazılı döviz taşıdı.

Grup, Kent Orkestrası eşliğinde Sırrıpaşa Caddesi'nden Ceren Özdemir Meydanı'na yürüdü.

Lösemiyle mücadelenin simgesi olan turuncu kıyafetler giyen katılımcılar, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku

Dünyaca ünlü şarkıcıya konserinde şok! Anında müdahale ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.