LÖSEV'den Lösemili Çocuklara Renkli Doğum Günü Partisi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemiyi yenen ve tedavi süreci devam eden çocuklar için doğum günü partisi düzenledi.

LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde Gölbaşı Gençlik Konukevi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, yıl içinde farklı tarihlerde dünyaya gelen çocukların doğum günleri kutlandı.

Çocukların moral ve motivasyonunun artırılması amaçlanan etkinlikte, birbirinden renkli gösteriler, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli oyunlar yer aldı. Çocuklar, çanta boyama atölyesinde hayal güçlerini kullanarak bez çantalarını kendi istedikleri gibi renklendirdi.

Etkinlik sonunda ortaya çıkan özgün tasarımlar, günün anısına çocuklara hediye edildi.

LÖSEV yetkilileri, tedavi sürecindeki çocukların yalnızca sağlıklarına değil, sosyal gelişimlerine ve moral motivasyonlarına da katkı sağlamayı önemsediklerini belirtti.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin çocukların yüzünü güldürmenin yanı sıra ailelere de moral verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA