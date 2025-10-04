LÖSEV'den Anıtkabir Ziyareti

Haberler

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) üyeleri, lösemi tedavisi gören çocuklar ve aileleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu ve Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) üyeleri, lösemi tedavisi gören çocuklar ve aileleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer ile çeşitli illerden lösemili çocuklar, aileleri ve çok sayıda gönüllü, Anıtkabir'de bir araya geldi.

Vakıf üyeleri, çocuklar ve aileleri, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Ezer ve yönetim kurulu üyeleri, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Ezer, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından vakıf üyeleri, büyük boy Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterli bayrak açtı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
