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LÖSEV'de Lösemili Çocuklar Ramazan Bayramını Kutladı

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Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) kayıtlı lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklar ve aileleri, ülke genelinde bayramlaşma etkinlikleri ile bir araya geldi. Ramazan bayramı kutlamaları için çocuklar ve gönüllüler tarafından çeşitli gösteriler gerçekleştirildi. Çocuklar hem masal kahramanları ile eğlendi hem de aileleri ile vakit geçirdi.

LÖSANTE'de tedavisi devam eden lösemili ve kanserli çocuklar ve anneleri, Ramazan Bayramı'nı hastanede karşıladı. Arife günü düzenlenen LÖSANTE Bayram Programı'nda çocuklar kostümlerle dans etti. LÖSANTE'de lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Muhammed Enes Bozyel şiir okumasıyla günün anlamı ve önemi vurgulandı. Gönüllüler tarafından çocuklar için Bubble Show ve kukla gösterisi gerçekleştirildi. LÖSEV ve LÖSANTE Yönetim Kurulu üyeleri, doktorları, hemşireleri ve birbirleriyle bayramlaşan çocuklara bayram hediyeleri verildi.

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer'de yaptığı açıklamada, "Biz LÖSEV olarak çok büyük bir aileyiz. LÖSEV bu ülkede kalıcı bir yapı taşıdır. Güzel güneşli günler çocuklarımız için doğacak. 25 yıldır maddi desteklerin yanında manevi olarak lösemi ve kanser ile mücadele eden hastalarımızın yanındayız. Bugün hep birlikte Ramazan Bayramını kutlarken tek dileğimiz tüm hastalarımız için sağlık. Hepimizin bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

LÖSEV'e kayıtlı lösemi ve çocukluk çağı kanseriyle mücadele eden çocuklar, ülke genelinde yapılan bayramlaşma etkinlikleri ile Ramazan Bayramını kutladı. Bayram hediyelerini alan, dans gösterileri ve oyunlarla neşelenen minik kahramanlar hep bir ağızdan umutla, "İyi Bayramlar" diledi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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