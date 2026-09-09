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Lösemiyi yenen Hamza’nın sünnet düğününde mavi ve turuncu balonlar uçuruldu

Lösemiyi yenen Hamza’nın sünnet düğününde mavi ve turuncu balonlar uçuruldu
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 1 yaşında lösemi teşhisi konulan Hamza Boran Keleş (6), yıllarca süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 1 yaşında lösemi teşhisi konulan Hamza Boran Keleş (6), yıllarca süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Keleş için düzenlenen sünnet düğününde, araç konvoyu oluşturuldu, turuncu ve mavi balonlar uçuruldu.

Çorlu'da Baki ve Neslihan Keleş çiftinin oğulları Hamza Boran'a, 1 yaşındayken lösemi teşhisi konuldu. Yoğun bir tedavi sürecine giren Hamza Boran'ın 2025 yılının Şubat ayında aldığı kemoterapi tamamlandı. Rutin kontrolleri devam eden Keleş, geçen ay gittikleri hastanede lösemiyi yendiğini öğrendi. Aile büyük sevinç yaşadı.

Hamza Boran Keleş için ailesi sünnet düğünü yaptı. Düğünde uzun araç konvoyuyla şehir turu atılırken, kanseri yenen Hamza Boran Keleş için turuncu ve mavi balonlar uçuruldu. Etkinliğe ailenin yakınlarının yanı sıra çok sayıda Çorlulu da destek verdi.

'HASTALIĞI TESADÜFEN ÖĞRENDİK'

Hamza'nın annesi Neslihan Keleş, oğlunun hastalığının tesadüfen ortaya çıktığını belirterek, "Oğlum Hamza'nın 1 yaşında kanser hastası olduğunu tesadüfen öğrendik. Birkaç hastaneye götürdük, teşhis alamadığımızdan dolayı en son İstanbul Sarıyer Hamidiye Hastanesi'nde bir patoloji alındı ve kanser teşhisi konuldu. Sürece devam ettik, o hastanede 5 yıldır tedavimiz devam ediyordu. En son 1,5 yıl önce kemoterapimiz bitti ve şu anda kanseri yenmiş olarak, normal bir süreçte kan vermek için sadece hastaneye gidiyoruz. Normal değerlerine bakılıyor kontrol amaçlı. Sadece sürecimiz bitmiş bulunmakta. Çok şükür kanseri yendik. Her şeyle dört dörtlük, normal bir çocuk gibi hayata devam ediyor" dedi.

Hamza'nın babası, fabrika işçisi Baki Keleş de hastalığın öğrenilmesinden sonraki süreçte zor günler yaşadıklarını söyleyerek, "Tesadüfen bir doktorun sayesinde hasta olduğunu öğrendik. Sonra İstanbul Sarıyer Hamidiye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdük. Oradaki tahlil sonuçlarında Hamza'nın lösemi kan kanseri olduğunu öğrendik. Sonra burada 5 yıllık tedavi süreci yaşadık ve doktorlar bizlere mutlu bir haber verdi, Hamza'nın kanseri yendiğini söyledi. Şimdi ise Hamza'nın hem sünnet düğününü yapacağız hem de lösemiyi yendiği için turuncu balon uçuracağız" diye konuştu.

'ÇOK GÜÇLÜYÜM'

Hamza Boran Keleş de 5 yıllık tedavi sürecinin ardından lösemiyi yenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Keleş, "Ben lösemiyi yendim, çok güçlüyüm. Doktorlarıma ve ailemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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