Lösemiyi yenen Mertcan, 3 yıl sonra sokağa çıkıp poşetle kaydı

BURSA'da 3 yıl önce 'lösemi' tanısı konulan Mertcan Kaya (10), ışın tedavisi ve kemoterapinin ardından ailesinin de desteği ile hastalığı yendi. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından ilk kez evinden çıkan Kaya, yağan karın keyfini mahalle arasında naylon poşet ile kayarak çıkarttı.

Yıldırım ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Mertcan Kaya'ya 2022'de aşırı kilo kaybı nedeniyle getirildiği hastanede, 'lösemi' tanısı konuldu. 3 yıl boyunca yoğun ışın tedavisi görüp kemoterapi alan Kaya, ailesinin de desteği ile lösemiyi yendi. Mertcan Kaya, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından ilk kez evinden çıkıp, yağan karın keyfini mahalle arasında naylon poşet ile kayarak çıkarttı. Sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan Kaya, "Tam üç yıl süren tedavi sürecinin ardından sağlığıma kavuştum. 3 senedir evdeydim ve şimdi ilk kez sokağa çıkıp mahalle arasında arkadaşlarımla naylon poşetle kayarak karın keyfini çıkarıyorum. Kar yağdığında çok sevindim. Artık bende diğer çocuklar gibi karda kayabiliyorum" dedi.

'UMUDUNUZU ASLA YİTİRMEYİN'

Oğlunun üç yıl sonra karda oynadığını söyleyen Canan Kaya ise "Oğluma 2022 yılında lösemi tanısı konuldu. 2,5 senedir sürekli hastanelere gelip gidiyorduk. Mertcan hep tedavi gördü. Üç yılın ardından ilk defa dışarı çıkıp, karın keyfini çıkartıyor. Buradan evladı kanser olan tüm annelere sesleniyorum. Onlara sımsıkı sarılın ve onları bırakmayın. Umudunuzu asla yitirmeyin" ifadelerini kullandı.