Lösemili Çocukların Tedavisinde 77 İlaç SGK Tarafından Karşılanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Lösemili çocukların tedavisinde kullanılan 77 ilacın geri ödeme listesinde olduğunu ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedellerinin karşılanacağını açıkladı. Ayrıca, tedavi süreçlerinde gerekli hizmetlerin ücretsiz sağlanacağı belirtildi.

Tetkik, tahlil, tedavi ve sevki halinde yol giderlerinin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında ödendiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sağlık raporuna istinaden, ayaktan muayenelerden, aile hekimi muayeneleri ve acil hallerden, yatarak tedaviden, kemik iliği nakli merkezlerinde yapılan kemik iliği nakillerinden, organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaz. Radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri ile organ doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetlerinden hiçbir ilave ücret alınamaz."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
