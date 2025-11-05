Haberler

Lösemili Çocuklarda Pestisit Kalıntıları Artış Gösteriyor

Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serhan Küpeli, lösemili çocuklarda gıda maddelerinde daha fazla pestisit kalıntısına rastlandığını belirtti. Pestisitlerin, bağışıklık sistemini zayıflatarak çocuklarda kanser riskini artırabileceğini ifade etti.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji ve Kemik İlik Nakli Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhan Küpeli, lösemili çocuklarda çok daha fazla pestisit denilen kimyasal madde kalıntılarına rastladıklarını belirtti.

Küpeli, AA muhabirine, löseminin çocukluk çağı kanserleri içerisinde en sık görülen tür olduğunu söyledi.

Besinlerdeki pestisit kalıntılarıyla ilgili araştırma yaptıklarını belirten Küpeli, bu kapsamda lösemili hastalar üzerinde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Zirai ilaçlarda bulunan pestisitin besinlerde kalıntı olarak kaldığını anlatan Küpeli, "Son 4-5 yılda kliniğimize başvuran lösemili çocukların kan ve kemik iliği hücrelerini, sağlıklı çocuklarınkiyle karşılaştırdık. Lösemili çocuklarda çok daha fazla pestisit denilen kimyasal madde kalıntılarına rastladık. Bu çalışmayı da tıp dergisinde yayınlama fırsatımız oldu." diye konuştu.

Küpeli, pestisit kalıntılarının insan vücudundaki serbest oksijen radikali denilen zararlı unsurları tetikleyerek, DNA'nın doğru çalışmamasına veya yanlış eşleşmeler yapmasına sebep olduğunu vurguladı.

Pestisitin en çok gelişim çağındaki çocuklara zarar verdiğine dikkati çeken Küpeli, şöyle konuştu:

"Bu kimyasal maddenin kalıntıları özellikle gelişmekte olan bireylere zarar veriyor. Bu zararlar içerisinde maalesef kanserler de yer alıyor. Gerek erişkin, gerek çocuklara yönelik yapılan çalışmalarda, pestisitin vücuda girdiğinde bağışıklık sistemini, hücrelerin kontrol mekanizmasını ve genetik materyali bozduğu böylece, kontrolsüz hücre çoğalmalarına, tümörlere ve lösemiye neden olduğunu göstermiştir. Çocukların bağışıklık sistemleri erişkin bireylerinki gibi tam çalışmıyor. Bu nedenle de dış etkenlere karşı daha hassaslar. Dolayısıyla çocukları bu kimyasallardan uzak tutmamız lazım."

Küpeli, sebze ve meyveleri kimyasallardan arındırmak için bol suyla yıkamak, sirkeli veya karbonatlı suda 15 dakika bekletmek ve salatalık, elma, armut gibi ürünlerin kabuğunu da kalın soymak gerektiğini ifade etti. ???????

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar - Güncel
