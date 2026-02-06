Haberler

ABD'nin Los Angeles Kentinde Otomobil Markete Daldı: En Az 3 Ölü, 7 Yaralı

Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde bir aracın markete dalması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay, 5 Şubat 2026 tarihinde meydana geldi.

LOS ANGELES, 6 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde yer alan Westwood semtinde bir aracın markete dalmasının ardından olay yerinde inceleme yapan polisler, 5 Şubat 2026.

Los Angeles'ta perşembe günü bir aracın bir markete dalması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı kazanın öğle saatlerinde bildirildiğini, 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, 7 yaralının ise yerel bir hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Yerel medyada, kazanın meydana geldiği marketin Asya süpermarket zinciri 99 Ranch Market olduğu belirtildi. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
