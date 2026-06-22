Albüm: ABD'nin Los Angeles Kentindeki Depo Yangınına Müdahale Çalışmaları Sürüyor
ABD'nin Los Angeles kentinde çarşamba günü başlayan büyük depo yangını, metropol bölgesine yayılarak kenti yoğun duman altında bıraktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını pazar günü de sürdürdü.
LOS ANGELES, 22 Haziran (Xinhua) -- Los Angeles İtfaiyesi, kentteki büyük depoda çıkan yangını kontrol altına almak üzere aralıksız sürdürdüğü çalışmalarına pazar günü de devam etti.
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde çarşamba günü başlayan depo yangınının metropol bölgesine yayılarak kenti yoğun duman altında bıraktığı bildirildi.
Kaynak: Xinhua