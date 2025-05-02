Los Angeles'ta 1 Mayıs İşçi Bayramı Mitingi Düzenlendi

LOS ANGELES, 2 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehir merkezinde perşembe günü bir araya gelen binlerce kişi, işçi ve göçmen haklarını savunmak üzere Los Angeles 1 Mayıs Koalisyonu tarafından düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı miting ve yürüyüşlerine katıldı.