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Los Angeles'ta 1 Mayıs İşçi Bayramı Mitingi Düzenlendi

Los Angeles'ta 1 Mayıs İşçi Bayramı Mitingi Düzenlendi
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Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde, işçi ve göçmen haklarını savunmak amacıyla düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı miting ve yürüyüşlerine binlerce kişi katıldı.

LOS ANGELES, 2 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehir merkezinde perşembe günü bir araya gelen binlerce kişi, işçi ve göçmen haklarını savunmak üzere Los Angeles 1 Mayıs Koalisyonu tarafından düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı miting ve yürüyüşlerine katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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