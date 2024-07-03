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Loreena McKennitt, Harbiye'de müzikseverlerle buluştu

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Kanadalı müzisyen ve besteci Loreena McKennitt, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. McKennitt, Türk hayranları için özel şarkılarını da seslendirdi.

Kanadalı müzisyen ve besteci Loreena McKennitt, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

"Eklektik Kelt" müziğiyle dünya çapında albümü 20 milyona yakın satan McKennitt, Pasion Turca organizasyonuyla gerçekleştirdiği konserde, bu yıl piyasaya sürdüğü "The Road Back Home" albümünün yanı sıra Türk hayranları için özel şarkılarını da seslendirdi.

Hayranlarına Türkçe "Teşekkürler" diyerek hitap eden usta sanatçı, "İstanbul'daki müzikseverlerle buluşmak ne büyük bir zevk. Buraya geleli 5 yıl oldu. Bu akşam müziğimize katılacak bu kadar çok insanı görmek gerçekten harika." dedi.

İlk albümü ?"Elemental"ı 1985'te çıkaran ve şimdiye kadar 20 stüdyo albümüne imza atan Loreena McKennitt, Kanada'nın en önemli müzik ödülü Juno ve Billboard Uluslararası Başarı Ödülü başta olmak üzere çok sayıda ödüle değer görüldü.

Başarılı sanatçı, kariyeri boyunca iki kez Grammy ödüllerine aday gösterildi.

Kaynak: AA / Güncel

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