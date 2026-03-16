Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanı'nda 2 bin kişilik iftar programı düzenlendi

Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanı, yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla Avrupa'daki en büyük iftar organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı.

İngiltere'de geleneksel hale gelen "Ramazan Çadırı Projesi" etkinliği kapsamında, kentin en önemli meydanlarından Trafalgar'da "Açık İftar" etkinliği gerçekleştirildi.

Farklı inançlardan yaklaşık 2 bin kişinin buluştuğu iftara Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Westminster Belediye Başkanı Paul Dimoldenberg ile yerinden edilen ve mülteci durumuna düşen çocukları simgeleyen kukla Küçük Amal katıldı.

Meydanda kurulan sahneden katılımcılara seslenen Londra Belediye Başkanı Khan, inançsızların ve farklı dinlere inananların meydanda buluştuğunu kaydederek, "Müttefiklik işte budur." dedi.

Khan, müttefiklik kavramına değinerek, sözlerine şöyle devam etti:

"2026'da Müslüman olmak çok zor. Londra'da ya da İngiltere'nin farklı yerlerinde olmanız, Avrupa'da ya da dünyanın farklı yerlerinde olmanız önemli değil. İran'da, Orta Doğu'da, Sudan'da, Gazze'de, Ukrayna'da olanları görüyoruz. Ayrıştırıcı güçler toplumları birbirine düşman ediyor. Bizi daha az Müslüman olmamız, daha az İslami olmamız için korkutuyor ve tehdit ediyorlar."

Khan, ramazanda Müslüman olmak ve Britanyalı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Trafalgar iftarının tüm Avrupa ve Batı dünyasının en büyük iftarı olduğunun altını çizdi.

Londra'da tüm dinlerin kutsal günlerinin kutlandığını hatırlatan Khan, Kur'an-ı Kerim'den İnşirah Suresinin beşinci ayeti olan "Her zorlukla beraber kolaylık da vardır." ayetini hatırlatarak, "Umutlu olmamız lazım çünkü her zorlukla beraber kolaylık da vardır." diye konuştu.

Khan, ramazanda İran, Gazze ve Sudan'daki Müslümanların hatırlanması gerektiğini belirterek, aynı zamanda sadaka ve yardımların önemini de anlattı.

Konuşmasının ardından Khan, meydanda toplananlarla özçekim yaptı. Fotoğrafa katılanların "Hayırlı ramazanlar" diye bağırmasını isteyen Khan, sesin Beyaz Saraydan duyulması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Londra'daki en büyük Türk camisi olan Aziziye Camisi imamı Muhittin Aydın akşam ezanını okudu.

Meydandaki iftara katılanlara ünlü bir Lübnan lokantası tarafından vejetaryen Orta Doğu ürünlerinden oluşan iftar paketi dağıtıldı.