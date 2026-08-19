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Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı

Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı Haber Videosunu İzle
Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın ailesi için Rize'de yaptırdığı yeni lüks ev dikkat çekti. Büyüklüğü ve gösterişli yapısıyla öne çıkan evi görenler, "Para var, huzur var" ve "Hayırlı evlat" yorumlarını yapmadan edemedi.

Galatasaray ve A Milli Takım forması giyen Barış Alper Yılmaz, ailesi için Rize'de yeni bir ev yaptırdı. Milli futbolcunun ailesine yaptırdığı ev, geniş yapısı ve lüks detaylarıyla dikkat çekti. Evin dışarıdan çekilen görüntülerinde yapının büyüklüğü de öne çıktı.

GÖRENLER "HAYIRLI EVLAT" DEDİ

Barış Alper Yılmaz'ın kazancını ailesi için değerlendirmesi de beğeni topladı. Evin görüntülerini görenler, milli futbolcunun ailesine yaptığı jesti öne çıkararak "Hayırlı evlat" yorumunda bulundu. Lüks evin görüntüleri için "Para var, huzur var" şeklinde yorumlar da yapıldı.

Kaynak: Haberler.com
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