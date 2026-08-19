Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı

Galatasaray ve A Milli Takım forması giyen Barış Alper Yılmaz, ailesi için Rize'de yeni bir ev yaptırdı. Milli futbolcunun ailesine yaptırdığı ev, geniş yapısı ve lüks detaylarıyla dikkat çekti. Evin dışarıdan çekilen görüntülerinde yapının büyüklüğü de öne çıktı.

GÖRENLER "HAYIRLI EVLAT" DEDİ

Barış Alper Yılmaz'ın kazancını ailesi için değerlendirmesi de beğeni topladı. Evin görüntülerini görenler, milli futbolcunun ailesine yaptığı jesti öne çıkararak "Hayırlı evlat" yorumunda bulundu. Lüks evin görüntüleri için "Para var, huzur var" şeklinde yorumlar da yapıldı.

Kaynak: Haberler.com