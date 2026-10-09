Londra Holborn ve St. Pancras ara seçimini İşçi Partisi adayı Abdi-Wali kazandı

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Eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifasıyla boşalan milletvekilliği koltuğu için Holborn ve St. Pancras seçim bölgesinde dün yapılan ara seçimi iktidardaki İşçi Partisinin adayı Sagal Abdi-Wali kazandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Holborn ve St. Pancras bölgesinde seçmenler, eski Başbakan Starmer'ın 11 yıldır sürdürdüğü milletvekilliğinden istifası sonrası boşalan koltuk için sandıklara gitti.

Bölgedeki ara seçimi, iktidardaki İşçi Partisinin adayı, Camden Belediye Meclisi Lideri Abdi-Wali kazandı. Somali kökenli 42 yaşındaki Abdi-Wali, 12 bin 292 oy alarak milletvekili seçildi. Yeşiller Partisi lideri Zack Polanski ise 8 bin 928 oyla ikinci sırada yer aldı.

Seçimde ana muhalefetteki Muhafazakar Parti adayı Ewan Cameron 1922 oyla üçüncü olurken aşırı sağcı Reform UK Partisinin adayı Pete Newman dördüncü, Liberal Demokratların adayı Patrick Stillman beşinci sırada yer aldı.

Abdi-Wali, oyların yüzde 45'ini alarak İşçi Partisinin 1983'ten bu yana elinde tuttuğu seçim bölgesini korudu.

Zafer konuşmasında seçim bölgesini temsil etmenin olağanüstü bir onur olduğunu söyleyen Abdi-Wali, evsizlik ile ülkenin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water'ın kamulaştırılması gibi konulara değindi.

Abdi-Wali, "İnsanların siyasetin hayatlarını daha iyi hale getirebileceğine inanması gerekiyor." dedi.

Starmer, milletvekilliğinden de istifa etti

Ekonomi politikaları, Jeffrey Epstein bağlantılı Peter Mandelson'u Washington Büyükelçisi olarak ataması ve mayıstaki yerel seçim mağlubiyeti nedeniyle büyük eleştiriler alan ve görevi bırakmaya çağrılan Starmer, haziran ayında İşçi Partisi liderliğinden ayrıldığını ve yeni lider seçilene kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

İşçi Partisi, 17 Temmuz'da seçime tek aday olarak giren Makerfield Milletvekili ve eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın yeni lider olduğunu duyurmuştu.

Starmer, 20 Temmuz'da başbakanlıktan istifa etmiş, İngiltere Kralı 3. Charles da aynı gün hükümeti kurma yetkisini ve başbakanlığı Burnham'a vermişti.

Keir Starmer, 1 Eylül'de 11 yıldır sürdürdüğü milletvekilliğinden de istifa ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA