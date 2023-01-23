Londra'daki bir sokağın ismi 'ırkçı' mesaj verdiği gerekçesiyle değiştirildi Güncel Haberler İngiltere'nin başkenti Londra'nın Tottenham bölgesine bağlı Haringey Belediyesi, West Green yolunda yer alan 'Black Boy Lane' isimli sokağın adını, uzun zamandır 'ırkçı' mesaj verdiği gerekçesiyle değiştirme kararı aldı. İngiltere'nin başkenti Londra'nın Tottenham bölgesine bağlı Haringey Belediyesi, West Green yolunda yer alan 'Black Boy Lane' isimli sokağın adını, uzun zamandır 'ırkçı' mesaj verdiği gerekçesiyle değiştirme kararı aldı. Kararın ardından sokakta yer alan tabelalar 'La Rose Lane' olarak değiştirildi. Sokağın yeniden isimlendirilmesinde yazar John La Rose'nin isminin ilham olduğu belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Tottenham England Londra Güncel Haberler

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