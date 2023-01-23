Üye Girişi
Haberi Paylaş

Londra'daki bir sokağın ismi 'ırkçı' mesaj verdiği gerekçesiyle değiştirildi

Güncel Haberler

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Tottenham bölgesine bağlı Haringey Belediyesi, West Green yolunda yer alan 'Black Boy Lane' isimli sokağın adını, uzun zamandır 'ırkçı' mesaj verdiği gerekçesiyle değiştirme kararı aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Tottenham bölgesine bağlı Haringey Belediyesi, West Green yolunda yer alan 'Black Boy Lane' isimli sokağın adını, uzun zamandır 'ırkçı' mesaj verdiği gerekçesiyle değiştirme kararı aldı. Kararın ardından sokakta yer alan tabelalar 'La Rose Lane' olarak değiştirildi. Sokağın yeniden isimlendirilmesinde yazar John La Rose'nin isminin ilham olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tottenham England Londra Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title