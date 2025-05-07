Londra'da 'Ruha Şifa Hüsn-ü Hat' Sergisi Açıldı

Türk sanatçıların ruh sağlığına yönelik ayet ve beyitleri işlediği hat sanatı örneklerinin yer aldığı "Ruha Şifa Hüsn-ü Hat" sergisi Londra'da açıldı.

Ruh sağlığı, psikolojik sağlamlık ve iyi oluşa yönelik ayet ile beyitlerin işlendiği hat sanatı örneklerinin tanıtıldığı sergi, Albayrak Grubu, Ruh Sağlığı Derneği ve Kim Psikoloji'nin işbirliğiyle Londra Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) sanatseverlerle buluşturuldu.

Serginin açılış törenine, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Londra YEE Müdürü Mehmet Karakuş, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ertaş, yaptığı konuşmada, "YEE ile birlikte bayrağımızın dalgalandığı her coğrafyada, ülkemize ve milletimize ait olan kadim değerleri tanıtmaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Ne mutlu ki bugün hat sanatının çok güzel mana bulmuş halini, Albayrak Grubunun desteğiyle Londra'da sanatseverlerle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertaş, Türkiye'nin yumuşak gücü ve genel anlamda tanıtımında, kamu ve sivil toplum aktörlerinin birlikte sergilediği takım oyunu ve kolektif çaba için teşekkür etti.

Londra YEE Müdürü Karakuş da hat sanatının herhangi bir yazı yazma formu olmadığını, bir tür ibadet ve meditasyon yolculuğu olduğunu kaydetti.

Her harfin ve kompozisyonun bir disiplin ve dikkat çerçevesinde ele alındığını anlatan Karakuş, sergide yer alan sanatçıların klasik sanatlarla ilgili olsalar da eserleriyle bugüne hitap ettiğini vurguladı.

Albayrak Medya Genel Müdürü Hanönü de 11 yıl önce başlattıkları serginin, bugüne kadar 3 milyondan fazla ziyaretçiye ulaştığını bildirdi.

Albayrak Grubunun hat sanatının geçmişteki parlak günlerine ulaşması için çalıştığını aktaran Hanönü, "İslam alemi ve insanlık olarak yas mevsimindeyiz ve yas tutuyoruz. Başta Gazze olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden feryatların yükseldiği bugünlerde diliyoruz ki bu sergimiz, ruhumuza ve dünyamıza şifa olsun." dedi.

Sanatçılar Abdullah Furkan Yaman, Arif Özdem, Cemali Gündoğdu, Ceyhun Oydem, Faruk Eratlı, Hanife Yiğit Alpaydın, Mehmet Özel, Muhammed Nuri Çelikkaya, Nadir Tatar, Osman Çiçek, Senem Demirci, Yahya Yaldız ve Zeynep Albayrak'a ait 15 eser, 20 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.