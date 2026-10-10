Londra'da "Operadaki Hayalet" müzikalinin 40. yılı kutlanıyor

Londra'da "Operadaki Hayalet" müzikalinin 40. yılı kutlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
LONDRA, 10 Ekim (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'daki His Majesty's Tiyatrosu'nda, "Operadaki Hayalet" müzikalinin West End'deki ilk gösteriminin 40. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, 9 Ekim 2026. (Fotoğraf: Zhao Jiasong/Xinhua)
LONDRA, 10 Ekim (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'daki His Majesty's Tiyatrosu'nda, "Operadaki Hayalet" müzikalinin West End'deki ilk gösteriminin 40. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, 9 Ekim 2026. (Fotoğraf: Zhao Jiasong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua