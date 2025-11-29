Haberler

Londra'da On Binlerce Filistin Destekçisi Eylem Yaptı

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve silah satışlarını protesto etmek amacıyla sokağa döküldü. Eylemciler, hükümetin protestoları durdurma çabalarına rağmen seslerini yükseltti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırılarını sürdürmesi ve İsrail'e silah satışlarının devam etmesine tepki gösterdi.

Londra'nın ünlü parklarından Green Park girişinde toplanan on binlerce eylemci, Filistin'e destek için Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişine yürüdü.

Filistin'e destek sloganları atan eylemciler, İngiltere hükümetinin İsrail'e silah satışlarına devam etmesine ve Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürmesine tepki gösterdi.

Eylemciler, ayrıca Filistin'e destek için İsrail karşıtı eylemler düzenleyen bazı eylemcilerin gözaltına alınması, bazı eylem gruplarının ise yasaklanmasını eleştirerek davaların düşürülmesini istedi.

"Filistin Koalisyonu" adı verilen çok sayıda sivil toplum kuruluşunun organize ettiği yürüyüş, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde sona erdi.

Eylemin organizatörlerinden Britanya Filistin Forumu temsilcisi Faris Ali, bu noktada kurulan platformdan Filistin destekçilerine seslendi.

İngiltere hükümetinin Filistin'e destek gösterilerini durdurmak için bazı adımlar attığını savunan Ali, "Bu hükümet, protestoları durdurmak için adımlar attığında bizim yürüyüş yapmayacağımızı zannediyor. Ancak yine buradayız. Kameralar başka yöne döndüğünde soykırımın durmayacağını biliyoruz. İsrail, günlük olarak insanları öldürüyor. Sadece Gazze ile kalmıyorlar, bir diğer ateşkes anlaşması olan Lübnan'da da Suriye'de de Batı Şeria'da da devam ediyorlar. İsrail, biz onları durdurmadıkça durmayacak." diye konuştu.

Ali, Filistin konusunda herkesin üzerine düşenler olduğunu belirterek, "Yürüdüğümüz zaman Gazze, Lübnan, Suriye, Sudan, Kongo ve dünyanın her yerinde adaletsizlikle karşı karşıya olanlar için yürüyoruz. İsrail, Keir Starmer ve Donald Trump bizi hiçbir şekilde durduramaz." dedi.

İktidardaki İşçi Partisinin milletvekillerinden Apsana Begum da Gazze'de açlık, susuzluk ve saldırıların günlük rutin haline geldiğini söyledi.

İsrail'in Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik yasak kararına tepki gösteren Begum, "Bu durum İsrail'in insan hayatına gösterdiği ilgisizliğin bir göstergesidir. Bize, Filistinlilerin yaşamlarının kasıtlı olarak hedef alındığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Begum, UNRWA'nın sağlayabileceği yardım malzemelerinin Filistinlilere ulaştırılamadığı takdirde binlerce Filistinlinin açlık ve hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedeceğini vurguladı.

İsrail'in bunu bildiğini kaydeden Begum, "Okulları, hastaneleri ve diğer sivil altyapıyı bu nedenle hedef almaları, yok etme ve toplu cezalandırma örneğidir." dedi.

Begum, İngiltere'nin İsrail'e silah satışının devam ettiğinin de altını çizdi.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
