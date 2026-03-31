İsrail'de Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören yasa Londra'da protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail Meclisinde (Knesset) dün onaylanan ve Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına karşı gösteri düzenlendi.

Filistin Dayanışma Kampanyası, Savaşa Hayır Koalisyonu, Nükleer Silahsızlanma Kampanyası ve Britanya Filistin Forumu gibi sivil toplum kuruluşları, Knesset'te onaylanan yasayı Londra'da protesto etti.

Başta İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde yapılması planlanan eylem, Londra Metropolitan Polisinin engellemesiyle Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde gerçekleştirildi.

Eyleme katılan yüzlerce kişi, "Yasa dışı yargılamaya hayır, İsrail idamlarına hayır", "Özgür Filistin" ve "Keir Starmer, saklanamazsın, soykırımdan yargılanacaksın" sloganları attı.

Burada kurulan platformdan protestoculara seslenen El-Aksa'nın Dostları Platformu Halkla İlişkiler Direktörü Shamiul Joarder, İsrail'in Filistinlileri öldürmek için yeni bir yol bulduğunu söyledi.

Joarder, İsrail'in dünyadaki tepkileri görmezden geldiğini belirterek, uzun süredir Mescid-i Aksa'nın da kapalı tutulduğunu dile getirdi.

Öte yandan, İsrail, ABD ve İran Şahlığı bayrakları taşıyan başka bir grup ise yaklaşık 100 metre uzaklıkta karşı eylem düzenleyerek, İsrail ve ABD'ye destek sloganları attı.