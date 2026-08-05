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Londra'da Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı, 1 Gözaltı

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İngiltere'nin başkenti Londra'da Covent Garden bölgesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Covent Garden bölgesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Londra Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin yerel saatle 12.30 sıralarında Covent Garden'daki Endell Sokak'ta bıçaklı saldırı ihbarı üzerine olay yerine çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, olay yerinde bıçakla yaralanmış halde bulunan 34, 39, 42 ve 52 yaşlarındaki 4 erkeğe sağlık ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

Saldırıyla ilgili 47 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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