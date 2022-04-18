Londra'da başbakanlık ofisinin de bulunduğu Whitehall Caddesi güvenlik gerekçesiyle kapatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Londra'da başbakanlık ofisinin de bulunduğu Whitehall Caddesi güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

AA - Bilal Acar - Güncel
 - Güncelleme:

İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın da bulunduğu Whitehall Caddesi güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın da bulunduğu Whitehall Caddesi güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, Whitehall Caddesindeki Kraliyet Atlı Muhafızları'nda yaşanan bir olay nedeniyle 29 yaşındaki bir erkeğin göz altına alındığı kaydedilirken olaya ilişkin detaya yer verilmedi.

Londra'da başbakanlık ofisinin de bulunduğu Whitehall Caddesi güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

Londra'da başbakanlık ofisinin de bulunduğu Whitehall Caddesi güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

Londra'da başbakanlık ofisinin de bulunduğu Whitehall Caddesi güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

Londra'da başbakanlık ofisinin de bulunduğu Whitehall Caddesi güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

AA / Bilal Acar - Güncel

Başbakanlık, England, Londra, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title