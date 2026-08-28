Haberler

Londra'da atık tesisi yangını: Metro seferleri durdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Londra'nın kuzeybatısındaki bir atık tesisinde çıkan büyük yangın nedeniyle Metropolitan hattı tüm seferleri, Jubilee hattı ise bazı istasyonlar arasında askıya alındı. İtfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle bölge sakinlerine kapı ve pencereleri kapalı tutma uyarısı yaptı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Wembley Stadyumu yakınlarındaki bir atık tesisinde çıkan yangın nedeniyle bazı metro ve tren hatlarında seferler durduruldu.

Londra İtfaiyesinden (LFB) yapılan açıklamada, kentin kuzeybatısındaki Neasden bölgesindeki bir sanayi sitesinde çıkan yangına 125 itfaiyecinin müdahale ettiği ifade edildi.

Açıklamada, olay yerine 20 itfaiye aracının sevk edildiği, yangından yükselen yoğun dumanın Londra'nın merkezinden de görülebildiği belirtildi.

Yangına ilişkin 70'ten fazla ihbar alındığı ifade edilen açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini kaydedildi.

Açıklamada, bölge sakinlerine yoğun duman nedeniyle kapılarını ve pencerelerini kapalı tutmaları uyarısı yapıldı.

Ekipler atık aktarma tesisini etkileyen büyük çaplı yangınla karşılaştı

Londra Toplu Taşıma İdaresinden (TfL) yapılan açıklamada ise yangın nedeniyle Metropolitan hattındaki tüm seferlerin askıya alındığını, Jubilee hattında ise Willesden Green ile Wembley Park arasındaki seferlerin durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Londra İtfaiyesi Yardımcı Komiseri Andy Pennick, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, olay yerine giden ekiplerin atık aktarma tesisini etkileyen büyük çaplı yangınla karşılaştığını belirtti.

Pennick, yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin günün geri kalanında bölgede kalacağını kaydetti.

Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

Dünyaca ünlü tatil beldemiz alev alev! Yangın evlere doğru ilerliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'dan bir çıkış daha: Türkiye’nin güneye doğru ilerlemesini istemiyorum

Türkiye'ye yönelik bir küstah çıkış daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Volkswagen Osnabrück'te Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın

Tarihinin en derin krizini yaşayan otomotiv devinden skandal hamle
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
'Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?' sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt

"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" diye sordu, Özel'in yanıtı bomba
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor