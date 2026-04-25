Londra'da 'Anadolu'dan Avrupa'ya: Çello ve Piyano için Folk Ezgileri' konseri düzenlendi

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Anadolu'dan Avrupa'ya: Çello ve Piyano için Folk Ezgileri" konseriyle dinleyicileri kültürlerarası müzik yolculuğunda buluşturdu.

Londra YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, World Heart Beat sahnesinde gerçekleşen konserde, Türk piyanist Pınar Çelik Warsi ve Galli çello sanatçısı Ben Tarlton sahne aldı.

Konserde, Avrupa ve Türkiye'nin halk müziği geleneklerinden beslenen zengin bir repertuvar dinleyiciyle buluştu.

Özkan Manav, Ahmed Adnan Saygun, Bela Bartok, Manuel de Falla, Ralph Vaughan Williams, Robert Schumann ve Claude Debussy'nin eserlerinin yer aldığı konserde, özellikle Ahmed Adnan Saygun ve Bela Bartok'un Anadolu'daki derleme çalışmaları, programın kültürel arka planını derinleştiren önemli bir unsur olarak öne çıktı.

Türkiye, Macaristan, İspanya, İngiltere, Fransa ve Almanya'yı kapsayan konser, farklı coğrafyaların halk müziği mirasının klasik müzik üzerindeki etkisini güçlü bir şekilde ortaya koydu.

İki bölüm halinde sunulan konserde, eserler arasında yapılan kısa anlatımlar dinleyicilere bestecilerin halk müziğiyle kurdukları ilişkiyi daha yakından anlama imkanı sundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamındaki konser, kültür, miras ve geleceğe dair ortak bir duyarlılığı müzik aracılığıyla yansıttı.