Haberler

Londra'da "Anadolu'dan Avrupa'ya: Çello ve Piyano için Folk Ezgileri" konseri düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Anadolu'dan Avrupa'ya: Çello ve Piyano için Folk Ezgileri" konseriyle dinleyicileri kültürlerarası müzik yolculuğunda buluşturdu.

Londra YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, World Heart Beat sahnesinde gerçekleşen konserde, Türk piyanist Pınar Çelik Warsi ve Galli çello sanatçısı Ben Tarlton sahne aldı.

Konserde, Avrupa ve Türkiye'nin halk müziği geleneklerinden beslenen zengin bir repertuvar dinleyiciyle buluştu.

Özkan Manav, Ahmed Adnan Saygun, Bela Bartok, Manuel de Falla, Ralph Vaughan Williams, Robert Schumann ve Claude Debussy'nin eserlerinin yer aldığı konserde, özellikle Ahmed Adnan Saygun ve Bela Bartok'un Anadolu'daki derleme çalışmaları, programın kültürel arka planını derinleştiren önemli bir unsur olarak öne çıktı.

Türkiye, Macaristan, İspanya, İngiltere, Fransa ve Almanya'yı kapsayan konser, farklı coğrafyaların halk müziği mirasının klasik müzik üzerindeki etkisini güçlü bir şekilde ortaya koydu.

İki bölüm halinde sunulan konserde, eserler arasında yapılan kısa anlatımlar dinleyicilere bestecilerin halk müziğiyle kurdukları ilişkiyi daha yakından anlama imkanı sundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamındaki konser, kültür, miras ve geleceğe dair ortak bir duyarlılığı müzik aracılığıyla yansıttı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an! Erdoğan butona bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Herkesi derinden etkileyen görüntü
Daha neler göreceğiz? 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın

Daha neler göreceğiz? 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın
81 ile okul güvenliği genelgesi! Tüm okullara kamera sistemi kurulacak

Okullarda her şey sil baştan değişiyor! İşte 81 ile gönderilen genelge
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali

Bıyıklarıyla dünyayı sallayan ilçe başkanı konuştu! İşte gençlik hali
Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Herkesi derinden etkileyen görüntü
Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi

Tanju Özcan'ın yasak aşk skandalında adı geçen kadın ifade verdi
23 Nisan'da yere serilen Türk bayrağı görüntüsü olay oldu! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

23 Nisan'da çekilen görüntü olay oldu! Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı