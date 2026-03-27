Haberler

Londra'da Al Jazeera muhabirlerine hakaret eden kişinin polis olduğu belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Londra'da Al Jazeera muhabirlerine sözlü saldırıda bulunan kişinin, Londra Metropolitan Polis Teşkilatında görevli polis memuru David Soffer olduğu açıklandı. Olay, Yahudi kuruluşuna ait ambulansların kundaklandığı bir durumda yaşandı.

İngiliz Declassified UK sitesi, 23 Mart'ta Londra'nın kuzeyindeki "Hatzola" adlı Yahudi kuruluşa ait 4 ambulansın kundaklandığı olayla ilgili haber yaparken çevredekilerin tepki gösterdiği Al Jazeera muhabirlerine Arapça ve İbranice hakaret eden kişinin kimliğini belirledi.

Gazetecilere Arapça ve İbranice "eşek" ve "köpek" diyerek hakarette bulunan kişinin Londra Metropolitan Polis Teşkilatında görevli polis memuru Soffer olduğu tespit edildi.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, Soffer'ın o gün görevde olmadığı, konunun gerekli disiplin kurullarına iletildiği bildirildi.

Açıklamada, "Basın özgürlüğü ve gazetecilerin kışkırtma ve saldırıya maruz kalmadan işlerini yapabilmesi, bizim için çok önemlidir. Alandaki polis memurları olaya müdahale etti ancak gazetecilerin uzun süre zor durumda kalarak olay yerini terk etmek zorunda kaldığının da farkındayız." ifadeleri kullanıldı.

Londra'nın kuzeyinde Yahudilerin yoğun yaşadığı Golders Green bölgesinde 23 Mart'ta meydana gelen olayda Yahudi kuruluşuna ait 4 ambulans kundaklanmıştı. Çevredekiler, olayın ardından bölgeye haber yapmaya gelen Al Jazeera muhabirlerine tepki göstermişti.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

