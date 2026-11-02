Londra-Brighton Klasik Otomobil Yarışı'nda 400'den fazla araç yola çıktı

Londra-Brighton Klasik Otomobil Yarışı'nda 400'den fazla araç yola çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkent Londra'da düzenlenen 2026 Londra-Brighton Klasik Otomobil Yarışı'na katılan 400'den fazla klasik otomobil, pazar günü erken saatlerde Brighton'a doğru yola çıktı. Westminster Köprüsü'nden geçen klasik otomobiller ise 1 Kasım 2026'da fotoğraflandı.
LONDRA, 2 Kasım (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2026 Londra- Brighton Klasik Otomobil Yarışı'nda Westminster Köprüsü'nden geçen klasik otomobiller, 1 Kasım 2026.
Etkinliğe katılan 400'den fazla klasik otomobil pazar günü erken saatlerde Londra'dan Brighton'a doğru yola çıktı. (Fotoğraf: Li Mangmang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua