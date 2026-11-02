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Londra-Brighton Klasik Otomobil Yarışı'nda 400'den fazla araç yola çıktı

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Başkent Londra'da düzenlenen 2026 Londra-Brighton Klasik Otomobil Yarışı'na katılan 400'den fazla klasik otomobil, pazar günü erken saatlerde Brighton'a doğru yola çıktı. Westminster Köprüsü'nden geçen klasik otomobiller ise 1 Kasım 2026'da fotoğraflandı.

LONDRA, 2 Kasım (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2026 Londra- Brighton Klasik Otomobil Yarışı'nda Westminster Köprüsü'nden geçen klasik otomobiller, 1 Kasım 2026.

Etkinliğe katılan 400'den fazla klasik otomobil pazar günü erken saatlerde Londra'dan Brighton'a doğru yola çıktı. (Fotoğraf: Li Mangmang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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