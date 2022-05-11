"London Photo 2022" sergisi açıldı
AA - Bilal Acar - Güncel
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "London Photo 2022" sergisinde dünyanın farklı yerlerinden fotoğrafçıların eserleri fotoğraf tutkunlarının ziyaretine açıldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "London Photo 2022" sergisinde dünyanın farklı yerlerinden fotoğrafçıların eserleri fotoğraf tutkunlarının ziyaretine açıldı. Dünyaca ünlü fotoğrafçıların çektiği fotoğrafların da yer aldığı sergi Londra'daki Somerset House'da 15 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.
AA / Bilal Acar - Güncel