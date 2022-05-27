Logitech Rally Bar inceleme - Haberler

Logitech, kurumsal toplantılarda yaşanan en büyük sorunlardan biri olan verimliliği artırmak için Rally Bar ürününü geliştirdi. Logitech Rally Bar inceleme videosu ile karşınızdayız.

Toplantı odalarının yeni kameramanı! Logitech Rally Bar inceleme

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Logitech Rally Bar modelini inceledik. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

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Logitech Rally Bar, hibrit çalışan iş yerleri başta olmak üzere eğitim kurumları ve devlet kurumlarının da kullanımına uygun şekilde tasarlandı. Otomatik kadrajlama teknolojisiyle karşımıza çıkan model, uzakta oturan katılımcıların da görüşmeye dahil olmasına imkan tanıyor. Ayrıca cihazda grup takibi ve konuşmacı takibi olmak üzere iki farklı seçenek mevcut.

Hem kablolu hem de kablosuz bağlantı sağlayabilen cihazı Logitech SYNC portalı üzerinden yönetebilirsiniz. Uzaktan yönetim özelliği sayesinde bilgisayara bağlama ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Logitech Rally Bar ile Microsoft Teams, Zoom, GoTo, Pexip ve RingCentral gibi video konferans yazılımlarını tam uyumlu şekilde kullanabilirsiniz. Logitech Rally Bar, RightSense teknolojisi sayesinde kişileri gerçek zamanlı algılıyor. Cihazda toplantı odasının her köşesinde aynı kalitede ses aktarım imkanı sağlayan teknoloji de mevcut.

CallobOS işletim sistemine sahip olan Logitech Rally bar, yalnızca dokunmatik panel bağlayarak kullanım özelliğine sahip. Hiçbir ek yazılıma ihtiyaç duymadan bağlantı yapılabilen modelde 6 adet mikrofon mevcut.

PTZ kamera ile karşımıza çıkan model, 30 fps'de 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p ve SD çözünürlük sunabiliyor. 164 mm x 910 mm x 130.5 mm boyutlara ve 7.08 kg ağırlığa sahip olan cihaz, kompakt tasarıma sahip.

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