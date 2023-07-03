Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün Töreni Düzenlendi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 30 Haziran'da denizde yüzerken fenalaşıp, hayatını kaybeden Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz (56) için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan oğlu Batuhan Karagöz, "Sizlerden ilk ricam; sevdiklerinize sevdiğinizi belli edin. Ben artık yapamayacağım ama siz babanıza sarılın" dedi.

Bakanlıkta düzenlenen törene, Karagöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve çok sayıda büyükelçi ile bakanlık çalışanları katıldı. Büyükelçi Karagöz'ün öz geçmişi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.