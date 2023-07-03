Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün Töreni Düzenlendi
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde denizde hayatını kaybeden Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan oğlu Batuhan Karagöz, sevdiklerimize sevgimizi belli etmemizi istedi.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 30 Haziran'da denizde yüzerken fenalaşıp, hayatını kaybeden Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz (56) için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan oğlu Batuhan Karagöz, "Sizlerden ilk ricam; sevdiklerinize sevdiğinizi belli edin. Ben artık yapamayacağım ama siz babanıza sarılın" dedi.
Bakanlıkta düzenlenen törene, Karagöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve çok sayıda büyükelçi ile bakanlık çalışanları katıldı. Büyükelçi Karagöz'ün öz geçmişi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.'BABAMLA ANILARI DİNLEMEYE HAZIRIM'Törende konuşan büyükelçinin oğlu Batuhan Karagöz, babasının mesleği nedeniyle ondan uzak kaldığını belirterek, "Babam her zaman beni ne kadar çok sevdiğini, benimle ne kadar gurur duyduğunu her fırsatta söyledi ama benim ömrüm boyunca yanımda taşıyacağım pişmanlığım; babamın benim ona ne kadar saygı duyduğuma, ne kadar sevdiğime emin olamadan yanımızdan ayrılmış olması. Sizlerden ilk ricam; sevdiklerinize sevdiğinizi belli edin. Ben artık yapamayacağım ama siz babanıza sarılın. İkincisi babamın efsanesini hiçbir zaman unutmamak için lütfen çaba gösterin; onun çalışkan, sosyal, karizmatik ve savaşçı ruhunu örnek olarak görün. Son olarak da benim için eğer aranızda babam hakkında anlatacak hikayeleri ve anıları olan varsa; bunları her zaman dinlemeye hazır olduğumu bilmenizi isterim" dedi.'HER ÜLKEDE UNUTULMAZ İZLER BIRAKTI'Bakan Fidan ise "Bugün Türk Hariciyesi tarihine daha hayattayken geçmeyi hak etmiş çok değerli bir büyükelçimize ve çok özel bir insana veda etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Büyükelçi Murat Karagöz, mesleki ve insani özellikleriyle camiamızın çok müstesna bir mensubuydu. Görev yaptığı her ülkede unutulmaz izler bıraktı. Ulan Batur Büyükelçiliği sırasında ata yurdu Orta Asya ile bağlarımızın güçlenmesine büyük katkılar sağladı. Amman Büyükelçisiyken oldukça zorlu bir dönemde Filistin davasına sahip çıktı. Bir Evlad-ı Fatihan torunu olarak Balkan Türklüğüne ve soydaşlarımıza kariyeri boyunca özel hassasiyet gösterdi. Lizbon'da sadece 4 ayda ne denli başarılı olduğunu dün beni hemen taziye için arayan Portekiz Dışişleri Bakanı'nın samimi ifadelerinde bizzat gördüm" diye konuştu.'BIRAKTIĞI HOŞ SEDA İLE TESELLİ BULMAYA ÇALIŞACAĞIZ'Karagöz'ün başarılarının sadece yurt dışı ile sınırlı olmadığını vurgulayan Fidan, "Merkez görevlerinde milli diplomasimizin geleneksel kabiliyetlerini zamanın ruhuyla birleştiren adımlara öncülük etti. Mevlüt Bakanı'mızın mahiyetinde Antalya Diplomasi Forumu'nun güzel bir küresel marka haline gelmesinde büyük emekleri oldu. Basın ve kamuyla iletişim alanlarında yenilikçi adımlara imza attı. Bütün bunları yaparken bakanlık içinde ve bütün ilgili kurumlarla etkin bir koordinasyon yürüttü. Mesleğin gereği olan iletişim becerisini heyecanlı kişiliğiyle, mütesebbib çevresiyle ve hayata tutkulu bağıyla birleştirdi. Bu nedenledir ki; bu ani vefat haberinin yarattığı sızı kıymetli bir büyükelçinin kaybı kadar çok iyi bir insanın aramızdan ayrılmasıdır. Başta ailesi olmak üzere sevenlerinin ve camiamızın büyük bir acı içerisinde olduğunu biliyorum. Mesleğe bıraktığı iz ve bu gök kubbede bıraktığı hoş seda ile teselli bulmaya çalışacağız. Yüce Rabbi'mden kendisine gani gani rahmet eylemesini diliyorum" dedi. Karagöz'ün cenazesi, yarın ikindi namazının ardından İstanbul Karacaahmet Şakirin Camisi'nde kılınacak namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na toprağa verilecek.