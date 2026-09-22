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Litvanya'ya yeni ABD askerleri yola çıktı, Nauseda sayı öncekinden az olmayacak dedi

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Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ülkesinde konuşlanacak yeni ABD askerlerinin yola çıktığını bildirdi. Haziran başında görev süresi biten 1000'den fazla ABD askeri çekilmeye başlamıştı; Nauseda yeni birliğin sayısının öncekinden az olmayacağını söyledi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ülkesinde konuşlanacak ABD askerlerinin yola çıktığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Nauseda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni ABD askerlerinin Litvanya'ya doğru yola çıktığına dair az önce onay aldım." ifadesini kullandı.

ABD'ye bu kararından dolayı teşekkür eden Nauseda, kararın yalnızca Litvanya'nın değil, tüm bölgenin güvenliği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Nauseda, "ABD'nin Litvanya'daki askeri varlığı, caydırıcılığımızın ve kolektif savunmamızın vazgeçilmez parçasıdır. Müttefiklerin bizimle birlikte olma kararlılığı, NATO'nun topraklarının her santimetresini savunmaya hazır olduğuna dair açık mesaj gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşlanacak ABD askerlerinin sayısının netleşmediğine dikkati çeken Nauseda, sayının öncekinden az olmayacağını kaydetti.

Litvanya'da konuşlu 1000'den fazla ABD askeri, haziran ayı başında görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle ülkeden çekilmeye başlamıştı.

Litvanyalı yetkililer, askerlerin yerini yeni bir birliğin almasının beklendiğini ancak ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını gözden geçirmesi nedeniyle yeni konuşlandırmanın zamanlaması ve büyüklüğünün henüz netleşmediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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