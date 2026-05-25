Gaziantepli Liselilerden Çevre Seferberliği

Gaziantep'te gönüllü liseli öğrenciler, derslerinden arta kalan zamanlarda park, cami, mezarlık ve okul bahçelerinde temizlik yaparak çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Mahmudiye Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Diyadin Dağhan'ın öncülüğünde başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler, öğretmenleriyle belirli günlerde kentin farklı noktalarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Park, cami, mezarlık ve okul bahçelerinde eldivenlerini giyip temizlik ekipmanlarını alan öğrenciler, çevreye atılan atıkları toplayarak alanların daha temiz hale gelmesini sağlıyor.

Çalışmalar sırasında vatandaşlarla sohbet eden öğrenciler, çevre temizliğinin önemi konusunda farkındalık oluşturmaya da katkıda bulunuyor.

Okul Müdürü Mehmet Diyadin Dağhan, AA muhabirine, projenin temel amacının öğrencilere çevre bilinci kazandırmak olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan tam destek

Çalışmanın öğrencilerin sosyal gelişimlerine de katkı sunduğunu belirten Dağhan, "Temizlik yaptığımız alanlarda vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyoruz hatta bazıları bize katılarak destek veriyor. Temizliğin toplumda bir kültür haline gelmesini istiyoruz." dedi.

Edebiyat öğretmeni Necla Korkut da öğrencilerin yalnızca akademik başarılarına değil sosyal sorumluluk bilinciyle yetişmelerine de önem verdiklerini ifade etti.

Temizlik çalışmalarını özellikle insanların yoğun bulunduğu alanlarda gerçekleştirdiklerini anlatan Korkut, "Bu sayede hem öğrencilerimiz çevre konusunda bilinç kazanıyor hem de bizi gören vatandaşlarda farkındalık oluşuyor. Çalışmaların sonunda öğrencilerimizin mutluluğunu görmek bizi de sevindiriyor." diye konuştu.

"Amacımız, insanlara iyiliği aşılamak ve onları bilinçlendirmektir"

Öğrencilerden Mehmet Furkan Saltan da temizliğin yalnızca proje günleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Saltan, şunları kaydetti:

"Amacımız, insanlara iyiliği aşılamak ve onları bilinçlendirmektir, bunu sadece okul projesi olarak değil onun dışında da yapmaya gayret gösteriyoruz ve yerde çöp gördüğümüzde alıp çöp kutusuna atıyoruz. İnsanlara da bu bilinci kazandırmak istiyoruz. Çevreye yaptığım bu katkıdan dolayı kendimi çok mutlu ve huzurlu hissediyorum. Bundan sonra da bunu yaparak vatanıma iyi bir birey olmaya devam edeceğim."

Öğrencilerden Süleyman Aydoğan da çevreye katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizler, burada sadece akademik eğitim almıyoruz, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyoruz. Amacımız, akranlarımıza ve toplumumuza örnek olmak, aynı zamanda iyiliğin ve yardımlaşmanın bulaşıcı olduğunu göstermek. Bu çalışmada yer aldığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.