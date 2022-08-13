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Liseli öğrenciler kendi dronlarını kendileri üretiyor

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Liseli öğrenciler kendi dronlarını kendileri üretiyor Tasarlayıp ürettikleri dronlarla yarışmalara katılıyorlar Bursa'da liseli öğrenciler tasarlayarak üretimini yapıyor.

Liseli öğrenciler kendi dronlarını kendileri üretiyor

Tasarlayıp ürettikleri dronlarla yarışmalara katılıyorlar

BURSA - Bursa'da liseli öğrenciler tasarlayarak üretimini yapıyor.

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstri ve Otomasyon Bölümü öğrencileri okullarında bulunan atölyede dron tasarlayarak üretimini yapıyor. Belli parçalarını yurt dışından getirten öğrenciler dronların büyük kısmını okullarındaki atölyede tasarlayarak bu parçaları 3 boyutlu yazıcılarda üretiyor. Daha sonra yaptıkları tasarıma göre dronlarının montajını yapıyor. Bu zamana kadar çok sayıda dron üreten öğrenciler ürettikleri dronlarla katıldıkları yarışlarda finallere kalmayı başardı. Öğrenciler sipariş gelmesi halinde isteye göre dron üretimi yapabileceklerini belirtiyor.

Öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade eden Endüstri ve Otomasyon Bölümü Öğretmeni Halit Şahin, "2019 yılında TEKNOFEST liseler arası insansız hava araçları yarışları başladı. İlk yapılan yarışmaya biz başvurumuzu yaptık ve katıldıktan sonra tecrübe kazandık. Biz okulumuzda bulunan atölyede öğrencilerimizle birlikte dron üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz dronların tasarım ve bazı parçalarının üretimi bize ait elektronik kart ve motorlarını dışarıdan alıyoruz. Yazılımları dışarıdan geliyor. Geri kalan tüm üretimi öğrencilerimiz yapıyor" dedi.

Dron üretimi yaptıklarını belirten Endüstri ve Otomasyon Bölümü Öğrencisi Uğurcan Kılıçaslan, "Ben 2 yıldır aktif olarak dron ile uğraşıyorum. Ben kendi kullandığım dronu kendim üretimini yapıyorum. Tasarım ve montajı bizde bazı parçalarını yurt dışından aldık. Bazılarını ise 3 boyutlu yazıcılarda ürettik. Kendimiz ürettiğimiz için dron bize 8 bin liraya mal oldu. Teklif gelirse dron üretimi yapabiliriz" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Güncel

Anadolu Lisesi Tophane Bursa Güncel Haberler

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