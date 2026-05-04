Liseli Nisagül, beton dayanıklılığını kabak lifiyle artırdığı projesiyle 3 ödül aldı

Adana'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Nisagül Sevenol, kabak liflerini kullanarak hazırladığı karışımla beton dayanıklılığını artırdığı projesiyle ulusal ve uluslararası yarışmalarda 3 ödül aldı.

Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sevenol, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan binalardan etkilenerek kabak lifini kullanıp alternatif, dayanıklı bir beton üretmek için proje hazırladı.

Kimya öğretmeni Ayşe Ongun Yüce danışmanlığında yürüttüğü proje kapsamında Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) laboratuvarlarında yaklaşık bir yıl çalışma yapan Sevenol, kabak lifinin beton tabakasının dayanıklılığını yüzde 25'e kadar artırabildiğini fark etti.

Sevenol, yüzde 97 oranındaki betona yüzde 3 kabak lifi ilave edip dayanıklılığı artırılmış beton üretti.

Projesiyle geçen yıl Tüm Mucitler İcat, İnovasyon ve Araştırma Derneğince düzenlenen "1 Fikir 1 Akdeniz" ve "1 Fikir 1 Türkiye" yarışmalarında çevre ve enerji kategorisinde birinci olan Sevenol, aynı yarışmanın uluslararası versiyonu olan "1 Fikir 1 Dünya"da da üçüncülük elde etti.

Patent almak için çalışmalara başlayan Sevenol, projesini inşaatlarda kullanmaya hazır hale getirmeyi hedefliyor.

"Can kayıplarını önlemek istiyorum"

Nisagül Sevenol, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardan etkilenerek geliştirdiği projesiyle ödül almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Türkiye'nin birçok yerinde yetişen ve maliyeti düşük olan kabak lifi sayesinde betonun dayanımını yüzde 20-25 aralığında artırdığını vurgulayan Sevenol, şöyle devam etti:

"Projeyi birçok yerde tanıtmayı, yaymayı amaçlıyorum. Can kayıplarını önlemek istiyorum. Aynı zamanda projeyi şirketleştirmek bizim için çok önemli nokta, ne kadar çok yere yayarsak uluslararası anlamda o kadar insan kazanmış oluyoruz."

Sevenol, projenin dünya çapında 900 projeyi geride bırakarak 54 ülkenin katıldığı "1 Fikir 1 Dünya" yarışmasında önemli bir başarı elde ettiğini dile getirdi.

Kimya öğretmeni Ayşe Ongun Yüce de kabak lifini kullanarak betonun ısı ve yalıtım kalitesini artıran öğrencisinin başarısıyla gurur duyduğunu kaydetti.