Lisede Öğretmene Saldırı: Genç Gözaltına Alındı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, lisede daha önce bir öğrenciyi bıçakla yaralayan genç, aynı okulda öğretmeni darbetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde okulun öğrencisi olmayan 2 kişiyi gören öğrenciler, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e (52) bildirdi.

Mert, M.F.C. (17) ve A.E.K'yi (16) okuldan çıkarmaya çalıştı. Bu sırada taraflar arasında tartışma yaşandı.

M.F.C, nöbetçi öğretmen Mert'i darbettikten sonra arkadaşıyla okuldan kaçtı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

M.F.C'nin geçen yıl söz konusu lisede bir yıl eğitim gördükten sonra okulu bıraktığı, yaklaşık 5 ay önce aynı okulun bahçesinde bir öğrenciyi bıçakla yaraladığı öğrenildi.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.