Lisede Arkadaşları Tarafından Darbedilen Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Konya'nın Kulu ilçesinde bir lisede tartışma sonrasında H.S adlı öğrenci, arkadaşları tarafından darbedilerek hastaneye kaldırıldı. Olayda vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen H.S, Kulu Devlet Hastanesine sevk edildi. Darbeye karışan dört öğrenci gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, lise öğrencisi H.S, 8 Ekim'de okul bahçesindeki halı sahada arkadaşı Y.B. ile tartıştı. Bir süre sonra Y.B. ile K.Y, B.E. ve C.K, arkadaşları H.S'yi darbetti.
Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen H.S, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavgaya karışan öğrenciler Y.B, K.Y, B.E. ile C.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 öğrenci hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel