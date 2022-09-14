Üye Girişi
Haberi Paylaş

Liselilerin yan bakma kavgasında ortalık karıştı! Yere düşen genci öldüresiye dövdüler

Güncel Haberler

Adana'da okul çıkışında lise öğrencileriyle dışarıdan gelen bir grubun tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yere düşen bir gencin öldüresiye yumruklanması ise dikkat çekti.

Adana'da Lise öğrencisi D.G., iddiaya göre okuldaki başka bir öğrenciyle 'Neden yan bakıyorsun?' diye tartıştı. Tartışma, diğer öğrencilerin araya girmesiyle son buldu. Durumu ağabeyi B.G.'ye haber veren D.G., okulun önüne gelmesini istedi.

Lise önünde tekmeli yumruklu kavga kamerada

YERE DÜŞEN ÖĞRENCİYİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Bunun üzerine B.G. yanına arkadaşlarını da alarak okulun önüne gitti. Çıkışta, kardeşinin tartıştığı öğrencinin önünü kesen B.G., ardından arkadaşlarıyla öğrenciye saldırdı. Kavga, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde B.G.'nin, yerde yatan öğrenciye öldüresiye tekme ve yumruk attığı görüldü.

Lise önünde tekmeli yumruklu kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmangazi Sarıçam kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title