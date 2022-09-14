Liselilerin yan bakma kavgasında ortalık karıştı! Yere düşen genci öldüresiye dövdüler

Adana'da okul çıkışında lise öğrencileriyle dışarıdan gelen bir grubun tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yere düşen bir gencin öldüresiye yumruklanması ise dikkat çekti.

Adana'da Lise öğrencisi D.G., iddiaya göre okuldaki başka bir öğrenciyle 'Neden yan bakıyorsun?' diye tartıştı. Tartışma, diğer öğrencilerin araya girmesiyle son buldu. Durumu ağabeyi B.G.'ye haber veren D.G., okulun önüne gelmesini istedi.

YERE DÜŞEN ÖĞRENCİYİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Bunun üzerine B.G. yanına arkadaşlarını da alarak okulun önüne gitti. Çıkışta, kardeşinin tartıştığı öğrencinin önünü kesen B.G., ardından arkadaşlarıyla öğrenciye saldırdı. Kavga, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde B.G.'nin, yerde yatan öğrenciye öldüresiye tekme ve yumruk attığı görüldü.