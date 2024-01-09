Lise Öğrencisinin Ölümüne İtiraz

SULTANGAZİ'de 8 yıl önce yolda yürürken uzaktan sıkılan kurşunla boynundan yaralanarak 2 yıl hastanede kaldıktan sonra hayatını kaybeden lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş'un ölümüne neden olmaktan yargılanan sanığın beraat etmesine itiraz edildi. Öldürülen Ahmet Emre Çavuş'un babası Bülent Çavuş, beraat kararının kaldırılması için istinaf yoluna başvurdu.

Sultangazi'de lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, 2 Ağustos 2015 yılında arkadaşlarıyla yolda yürürken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından uzaktan sıkılan kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Ahmet Emre Çavuş, kaldırıldığı hastanede 2 yıl 11 gün verdiği yaşam mücadelesi sonrasında 19 yaşında hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma sonucunda 8 yıl sonra hazırlanan iddianamede, Ahmet Emre Çavuş'un ölmeden önce alınan ifadesinde, vurulmasına yönelik eylemin kim tarafından gerçekleştirildiğini görmediğini ancak olay günü sanık Devrim Aksoy'un ters ters baktığını, kendisinin birden yere yığıldığını, yerdeyken iki el daha silah sesi duyduğunu ve arkadaşlarının otoparka doğru koşarak "Kim vurdu" dediğini, arkadaşlarının da olay yerinde sanığı gördüklerini ve olay yerinde başka kimsenin olmadığını belirttiği kaydedildi. Sanık Devrim Aksoy'un ise suçlamayı reddettiği belirtilen iddianamede, Aksoy hakkında "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 3 yıla kadar hapis istemiyle 2 Haziran 2023 tarihinde dava açıldı.

İKİNCİ DURUŞMADA BERAAT VERİLDİ

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, sanık Devrim Aksoy savunmasında, "Sadece bu olayı benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar. Ben kesinlikle iddia edildiği gibi Ahmet Emre Çavuş'u öldürmedim, ben bu şahsı tanımıyorum. Sebepsiz yere neden öldüreyim. Ben kendisinin hastaneye gitmesi içinde yardımcı oldum, kamera kayıtlarındaki atletli kişi benim. Ben vurduğum insana neden yardımcı olayım" demişti. Mahkemenin 30 Kasım 2023 tarihindeki 2'nci duruşmasında ise karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanık Devrim Aksoy'un yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

BABA KARARA İTİRAZDA BULUNDU

Öldürülen Ahmet Emre Çavuş'un babası Bülent Çavuş, beraat kararına karşı avukatı aracılığıyla istinaf yoluna başvurdu. İtiraz dilekçesinde, her ne kadar sanık hakkında beraat kararı verilmişse de "tanık beyanlarına göre, olay günü orada bu işi yapabilecek tek kişinin suç makinesi olarak bilinen ve kurşunun geldiği yönde bulunan sanığın işlediğinin şüpheden oldukça uzak olduğu, ayrıca Gazi Mahallesi'nde pek çok kahve ve bakkalda sanığın maktulü vurduğunu söylediği, herkesin bu suçu sanığın işlediğini bildiğini, sanığın sabıkalı biri olduğunu, daha önce bir polisi silahla ağır yaraladığını" belirterek beraat kararının kaldırılması ve üst sınırdan cezalandırılması talep edildi. Bülent Çavuş, "8 yıldır verdiğimiz adalet mücadelesi son bulana kadar oğlum için ve bizim gibi adalet arayan ailelerin sesi olmak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Adalet sağlanana kadar, oğlumun katilleri bulunana kadar sakallarımı kesmeyeceğim. Bu ülkede adaletin çok zor olduğunu öğrendim. Oğlum Ahmet Emre, Sultangazi'de değil, Etiler'de, Bakırköy'de, Kadıköy'de başına böyle bir olay gelmiş olsaydı çoktan bunu ona yapanlar bulunurdu" şeklinde açıklamada bulundu.