Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti, Takdir Belgesi Masasına Bırakıldı

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarptığı kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi Havva Hazal Yılmaz (17), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Okulunda hüzün hakim olan Yılmaz'ın almaya hak kazandığı takdir belgesi, sınıfındaki masasına bırakıldı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Işıltan G.'nin (22) kontrolünü yitirdiği 34 GF 6534 plakalı otomobil, Sefa Öztürk'ün (20) yol kenarına park ettiği 50 UD 848 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Havva Hazal Yılmaz hayatını kaybederken, aynı araçtaki sürücü Sefa Öztürk ile Abdulsamet Ulusoy (19) ve Medine T. (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi de otopsisi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Işıltan G.'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

TAKDİR BELGESİ SINIFINDAKİ MASASINA BIRAKILDI

11'inci sınıf öğrencisi olan Havva Hazal Yılmaz'ın eğitim gördüğü Avanos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de bugün hüzün vardı. Okum müdürü Bahri Baykara ve müdür yardımcısı Züleyha Demiryel, karne dağıtım töreninde Yılmaz'ın almaya hak kazandığı takdir belgesini sınıfındaki masasına bıraktı. Masaya ayrıca karanfil ve gül konuldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Yılmaz'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Avanos ilçesine getirildi. Avanos Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, Havva Hazal Yılmaz'ın yakınları, öğrenci arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Yılmaz, gözyaşlarıyla toprağa verildi.