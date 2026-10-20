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Limoges'ta belediye binasını ateşe veren şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi

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Fransa'da 17 Ekim'deki Sarı Yelekliler eylemlerinde Limoges'te tarihi belediye binasının ateşe verilmesine ilişkin soruşturmada bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Olaylarda yaklaşık 3 bin dükkan hasar gördü veya yağmalandı.

Fransa'da 17 Ekim'deki Sarı Yelekliler eylemi şiddet olaylarına sahne olurken, Limoges kentindeki tarihi belediye binasını ateşe veren şüphelilerden birinin yakalandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Sarı Yelekliler eyleminde Haute-Vienne vilayetine bağlı Limoges kentinde tarihi belediye binasının ateşe verildiği olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturmaya yakın polis kaynakları, kamu mallarına zarar veren eylemcilere yönelik soruşturmada bir şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin dükkan hasar görmüş veya yağmalanmış, ayrıca tarihi Limoges Belediye Binası da ateşe verilen yerler arasında yer almıştı.

Kaynak: AA
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