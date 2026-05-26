Siyasi liderlerin bayram programları belli oldu

(ANKARA) - Siyasi parti genel başkanlarının Kurban Bayramı programları netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı İstanbul'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da geçirecek. Kılıçdaroğlu, bayramın dördüncü günü CHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak. Özgür Özel ise bayramın bir kısmında memleketi Manisa'da olacak.

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul'da karşılayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramı Ankara'da geçirecek. Kılıçdaroğlu, bayramın dördüncü günü CHP Genel Merkezi'nde partililerle bir araya gelecek.

BAHÇELİ VE DERVİŞOĞLU ANKARA'DA OLACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayram boyunca Ankara'da olacak. Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. Bahçeli aynı gün "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla saat 15.00'te Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyarette bulunacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazını Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak.

EŞ GENEL BAŞKANLAR HATAY VE ANKARA'DA BAYRAMI KARŞILAYACAK

DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Tülay Hatimoğulları bayramı Hatay'da, Tuncer Bakırhan ise Ankara'da karşılayacak.

Bayramda, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'da, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ankara'da olması bekleniyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın ise bayramı memleketi Kayseri'de ailesiyle geçireceği öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL MANİSA'DA

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel de bayramın bir kısmını Manisa'da geçirecek. Özgür Özel'in bayramın son günü Ankara'da halkla bayramlaşma yapması bekleniyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramı İstanbul'da karşılayacak. Erbakan, bayramın üçüncü günü Necmettin Erbakan'ın kabri başındaki anma programına katılacak.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise bayramın üçüncü günü partisinin genel merkezinde bayramlaşmaya katılacak, dördüncü günü ise İstanbul'da olacak.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramın ilk iki gününü Eskişehir'de geçirecek. Destici bayramın üçüncü günü Ankara'da partililerle bayramlaşacak, dördüncü gününde ise Sivas'ta olacak.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da bayramı İstanbul'da ailesiyle geçirecek. Baş, daha sonra partililerle bayramlaşacak.

Kaynak: ANKA