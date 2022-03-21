Lider VakıfBank, PTT'yi devirerek kazanma serisini sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lider VakıfBank, PTT'yi devirerek kazanma serisini sürdürdü

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
Lider VakıfBank, PTT'yi devirerek kazanma serisini sürdürdü

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'ni 24. haftasında PTT'yi ağırladı. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-1 yenerek liderliğini korudu. VakıfBank'ta, Isabelle Haak 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi ve Zehra Güneş 13, Tuğba Şenoğlu 11 sayı üretti.

ÇSon Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 24. haftasında PTT ile karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı 3-1 kazandı ve ligde liderliğini sürdürdü. Bu zaferle VakıfBank, 24. maçında 22. zaferini elde ederken; ligdeki galibiyet serisini 14 maça çıkarttı.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadelenin ilk setini VakıfBank 25-21 kazanırken; ikinci set aynı skorla PTT lehine tamamladı ve durum 1-1'e geldi. Üçüncü sette etkili bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, Isabelle Haak'ın 10 sayı bulduğu seti 25-16'lık skorla kazanarak yeniden öne geçti. Son sette de ritmini koruyan VakıfBank, 25-17'lik skorla durumu 3-1'e getirerek ligdeki kazanma serisini sürdürdü.

VakıfBank'ta, Isabelle Haak 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi ve Zehra Güneş 13, Tuğba Şenoğlu 11 sayı üretti. Kübra Akman'ın 9 sayıyla tamamladığı karşılaşmada; Meryem Boz 4, Cansu Özbay 2 sayıyla galibiyete katkı verdi.

VakıfBank, sıradaki maçında, Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. Karşılaşma 26 Mart Cumartesi, 14.00'te başlayacak.

Bültenler / Güncel

Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Türkiye, PTT, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title