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Lice kırsalında örtü yangını

Lice kırsalında örtü yangını
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DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Lice ilçesi kırsal Türeli Mahallesi yakınında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, yerleşim yerlerine doğru ilerledi. İhbarla bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışma başlattı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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