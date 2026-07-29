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Libyalı yetkililerden yeniden Devlet Yüksek Konseyi Başkanı seçilen Tekale’ye tebrik

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden seçilen Muhammed Tekale için tebrik mesajı yayımladı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden seçilen Muhammed Tekale için tebrik mesajı yayımladı.

Başbakan Dibeybe sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Tekale'yi Devlet Yüksek Konseyi Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti ve başarılar diledi.

Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Yüksek Konseyi üyelerini demokratik kurumsal yaklaşımları nedeniyle Tekale'yi de Konsey Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Libya'da Temsilciler Meclisinin üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına bugün yapılan oylamada 138 konsey üyesinden 80'inin oyunu alan mevcut Başkan Tekale yeniden seçilmişti.

Libya'da "yasama erki", Temsilciler Meclisi ile onun üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyinden oluşuyor. Özellikle tartışmalı konularda, Devlet Yüksek Konseyinin istişari onayı olmadan Temsilciler Meclisi kanun çıkaramıyor.

Kaynak: AA
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